Visita a Granma, Red de Jóvenes del Ministerio de Energía y Minas

Representantes de la Red de Jóvenes del Ministerio de Energía y Minas y sus empresas, arribaron a nuestra provincia la víspera para intercambiar experiencias y fortalecer vínculos con los trabajadores del sector. Los jóvenes, quienes realizan un recorrido por todo el país, intercambiarán con representantes de diversas entidades entre las que destacan la Delegación de Recursos Hidráulicos y la Empresa Comercializadora de Medicamentos.