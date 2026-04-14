Sesiona Encuentro por la Patria en homenaje a Fidel

En su segundo día de sesiones virtuales entra hoy el Encuentro por la Patria, en homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en este año del centenario de su nacimiento, convocado por la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) y la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC).

Equipos de profesores, maestros, investigadores, especialistas y estudiantes exponen en paneles hasta el próximo viernes una considerable cantidad de ponencias, confirmó a la Agencia Cubana de de Noticias la Doctora en ciencia Zoila Benítez de Mendoza, presidenta de la SEAP.

Cuando el pueblo cubano continúa su enfrentamiento a la agresiva escalada imperialista del gobierno de los Estados Unidos en sus intentos por derrocar a la Revolución y en coincidencia también con el aniversario 65 de la derrota de la invasión mercenaria por Playa Girón, el evento científico centra su atención en la reflexión y debate plural de ideas, de acuerdo con las bases de documento, citado por Benítez de Mendoza.

Señaló que su propósito es propiciar el intercambio sobre temas de especial importancia para el desarrollo económico, político, territorial, productivo, educacional y cultural de la sociedad cubana actual, en los que la SEAP y la APC han tenido incidencia directa con sus estudios y propuestas.

Además, persigue estimular entre los participantes el conocimiento de la historia de la antiquísima agrupación cubana, su papel en el desarrollo espiritual de la nación y, en particular, del pensamiento científico en los campos de la educación, la medicina, la agricultura y la economía.

La Doctora en ciencia Concepción Nieves Ayús, del Consejo Científico de la SEAP pronunciará su discurso de apertura.

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