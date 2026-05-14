Realizan en Bayamo, entrega de rúbricas estampadas por diversas generaciones

El acto de entrega de firmas en respaldo a la soberanía de Cuba, se desarrolló en el museo Ñico López de la ciudad de Bayamo. En el encuentro, granmenses de diversas generaciones ponderaron el bloqueo comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Como parte del movimiento popular “Mi firma por la Patria” más de 479 mil granmenses plasmaron sus rúbricas para reclamar el derecho del pueblo cubano a ser libres.