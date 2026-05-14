Actúan en Grama para proteger asuntos vitales ante la caída del Sistema Electroenergético Nacional

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaría del Partido en el territorio, en reunión emergente en el Despacho eléctrico, indicó aumentar la producción y distribución de leña y carbón, y la puesta en funcionamiento de cocinas colectivas, sobre todo en edificios multifamiliares.



Ortíz Barceló, dijo a La Demajagua que se trabaja para restablecer microsistemas, comenzando por Manzanillo, Niquero y Bayamo, que cuentan con mayor capacidad de generación, para atender asuntos imprescindibles de esas localidades y luego enlazar al resto de la provincia.

A las 12:55 pm de este jueves, tenían servicio eléctrico, mediante microsistemas, los hospitales Carlos Manuel de Céspedes y General Milanés, de Bayamo, y Celia Sánchez Manduley, Fe del Valle y Hermanos Cordové, de Manzanillo; así como también los circuitos conocidos como Saco Centro del Pueblo y Jimmy Hirzel (seleccionado).

La Demajagua