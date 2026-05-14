¡Llega la Primavera Teatral a Granma!

La edición 24 de la Primavera Teatral, del 20 al 25 de mayo, se avista como un evento de las artes escénicas y de pueblo.

En conferencia de prensa efectuada hoy sus organizadores ofrecieron pormenores de la cita que tendrá la participación de colectivos de la Habana Matanzas, Ciego de Avila, Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, así como de los países Venezuela, Colombia y México.

El Encuentro Internacional Primavera Teatral estará dedicado a nuestro apóstol José Martí, en el aniversario 130 de su caída en combate, al Centenario de Raquel Revuelta Planas y a las tres décadas de los grupos Ategua y Alas D’ Cuba.

Asimismo, celebrará el 46 aniversario del Guiñol Pequeño Príncipe.

Radio Bayamo