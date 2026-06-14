Granma en el eje de la resiliencia

Escribir sobre la realidad cubana actual exige desprenderse de las visiones centralistas. La Habana tiene sus dinámicas, pero es en el interior del país -en provincias como Granma- donde el pulso de la cotidianidad se toma con mayor crudeza y, a la vez, con una dignidad que no siempre se refleja en las grandes crónicas. […]

Escribir sobre la realidad cubana actual exige desprenderse de las visiones centralistas. La Habana tiene sus dinámicas, pero es en el interior del país -en provincias como Granma- donde el pulso de la cotidianidad se toma con mayor crudeza y, a la vez, con una dignidad que no siempre se refleja en las grandes crónicas.

Ser granmense implica navegar por un escenario de complejidades acumuladas, que van desde el severo desabastecimiento de combustible, hasta el impacto directo de la naturaleza en las comunidades.

Como en toda Cuba, aquí el panorama social atraviesa una crisis energética, que ha dejado de ser un imprevisto para convertirse en el organizador del tiempo familiar.

Los prolongados apagones imponen dinámicas complejas: madrugadas en vela, urgencia de asegurar la cocción de los alimentos y el desgaste psicológico de planificar la vida.

Cuando el déficit nacional supera con creces la capacidad de generación, las provincias orientales asumen una carga pesadísima que se resiente en los hogares.

También se suman las heridas de la geografía. Los recientes azotes de tormentas locales severas con granizadas e intensas rachas de viento sobre Bayamo, recordaron la fragilidad de nuestra infraestructura habitacional y de servicios.

Decenas de viviendas afectadas, techos dañados, árboles caídos, el colapso de líneas telefónicas y el deterioro de edificaciones simbólicas, fueron el saldo material de eventos climatológicos que, en un contexto económico tan restrictivo, duplican su impacto. Cuando la escasez de materiales de construcción y las dificultades de transporte dificultan una recuperación inmediata, el peso de la reconstrucción recae sobre los hombros y la inventiva de la propia comunidad.

Sin embargo, el verdadero foco de atención está en la microeconomía y los servicios básicos. Las limitaciones extremas en la distribución de combustible paralizan los viajes interprovinciales y tensan el transporte urbano, obligando a los ciudadanos a depender de alternativas cada vez más caras.

En las colas, en los portales y en las discusiones de pasillo del hospital materno o el clínico quirúrgico, el debate ciudadano gira en torno a lo mismo: el acceso a los medicamentos, la inflación que encarece la canasta básica y la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos…

Lo que define sociológicamente a esta provincia, en este minuto, no es la inercia, sino un tejido comunitario que se niega a romperse. Frente a la falta de respuestas macroeconómicas inmediatas, son las redes de apoyo entre vecinos, el ingenio familiar y el apego a la tierra los que sostienen el día a día.

El periodismo actual tiene la obligación de poner el foco aquí, en el Oriente profundo. No para idealizar el sacrificio, sino para visibilizar que detrás de cada cifra de déficit eléctrico o habitacional, hay familias que demandan soluciones viables.

Granma con su enorme carga histórica, libra su batalla más silenciosa: la de mantener encendida la esperanza y el proyecto de vida de su gente, bajo el calor sofocante de la llanura del Cauto.

Radio Bayamo