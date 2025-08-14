Cuba, luces tenues en la quinta jornada panamericana

La quinta jornada de los II Juegos Panamericanos Junior amanece hoy para Cuba sin protagonistas favoritos, pero con atletas dispuestos a sostener el guion hasta el último fotograma.

Después de cuatro capítulos en esta trama deportiva, el medallero muestra a la isla en el décimo lugar, con dos oros, dos platas y tres bronces. La última escena victoriosa llegó la víspera, cuando el bote de cuatro pares de remos cortos —con Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Paz— cortó el agua con precisión hasta abrazar el oro.

Poco después, el tatami del Estadio CEO fue testigo de la caída del equipo mixto de judo frente al favorito Brasil, en una final que, pese al desenlace, dejó una actuación decorosa.

Este jueves, en el SND Arena, la selección femenina de balonmano buscará un lugar entre el quinto y octavo puesto ante Chile, mientras que en la COP Arena las voleibolistas intentarán igual objetivo contra el equipo anfitrión, Paraguay, con el eco del público jugando su propio partido.

En el Centro Acuático Olímpico, el lente seguirá a Laurent Estrada en los 200 metros combinados, nadando contra el cronómetro y las corrientes internas, y a Vladimir Hernández, que en la final de 1500 metros libre desafiará la distancia y la fatiga.

El Velódromo será otro escenario clave: Keila Leal buscará velocidad en un óvalo que no perdona errores, y José Domínguez se lanzará al omnium, prueba de resistencia, táctica y nervios de acero.

Todo apunta a que será una jornada sin alfombra roja, sin medallas aseguradas. Pero, en el deporte siempre queda espacio para un giro inesperado, donde el desenlace cambia con un golpe de inspiración.

