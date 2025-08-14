Ataques israelíes causaron 16 muertos en Gaza

Al menos 16 palestinos murieron hoy por ataques israelíes contra diversas zonas de la Franja de Gaza, mientras el Ejército comenzó a trazar un plan para reocupar el enclave costero tras una orden del gabinete.

Fuentes médicas informaron que cinco ciudadanos perdieron la vida y decenas resultaron heridos por disparos de los uniformados cerca de un puesto de distribución de ayuda en el sur del territorio.

Otras dos personas fallecieron en un bombardeo contra el barrio de Al-Tuffah, en la norteña ciudad de Gaza y una mujer en un incidente similar en la urbe de Khan Yunis.

La agencia oficial de noticias Wafa reportó que los equipos de rescate y defensa civil recuperaron esta mañana ocho cadáveres tras una incursión de drones contra una casa ubicada en el vecindario de Zeitoun, en Gaza.

El medio de prensa denunció que ese barrio, uno de los más grandes de la ciudad, “ha sido objeto de una agresión continua durante varios días, incluidos bombardeos”.

Las zonas meridionales de Zeitoun colindan con el área de Wadi Gaza, bajo control del Ejército, que impide a la población establecerse o viajar allí o viajar, detalló.

Ayer el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Eyal Zamir, aprobó la “idea central” del plan para reocupar la Franja, que fue aprobado recientemente por el gabinete de seguridad a propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Precisamente, la campaña comenzará con la ocupación de la ciudad de Gaza, y para ello se expulsarán a más de un millón de sus residentes, de acuerdo con los proyectos del Ejecutivo.

Para la ofensiva, el Ejército espera movilizar entre 80 mil y 100 mil reservistas, precisó este jueves el diario Yedioth Ahronoth.

