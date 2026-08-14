Avanza en Granma campaña tabacalera

La campaña tabacalera 2025 -2026 transita por su recta final en la provincia de Granma, con resultados que, según directivos del sector, superan lo previsto inicialmente pese a las complejidades enfrentadas por el territorio.

De acuerdo con la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco Granma, unas 200 hectáreas de la aromática hoja fueron plantadas en la presente campaña, con el compromiso de alcanzar las 275 toneladas de producción y rendimientos superiores a una tonelada por hectárea.

Walfrido Carbonell de la Cruz, director agrícola de esa entidad, confirmó que los productores lograron sembrar las 200 hectáreas previstas, por encima del plan ajustado de 150, que había sido reducido tras las afectaciones del huracán Melissa.

El directivo destacó el esfuerzo y la responsabilidad asumidos por los cooperativistas granmenses ante las dificultades, lo que hará posible el incremento en los rendimientos por hectárea respecto a la etapa anterior.

Según explicó, varios productores de Bayamo, Guisa y del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) aumentaron las áreas plantadas, con cifras que oscilaron entre cinco y 15 hectáreas por productor, un aporte decisivo para alcanzar este resultado en medio de una situación climatológica adversa.

La industria tabacalera granmense muestra hoy signos claros de recuperación. Los indicadores reflejan una reactivación gradual, y Carbonel de la Cruz insistió en que se impone mucha disciplina tecnológica para lograr cumplir las metas previstas.

Con su clima privilegiado y suelo fértil, Granma se proyecta entre las principales productoras del oriente cubano, con hojas de alta calidad, mientras avanza en el uso de paneles fotovoltaicos para el riego con energía renovable.

Radio Bayamo