Isabella Rojas competirá en mundial de gimnasia rítmica

La granmenese Isabella Rojas Rojas competirá a partir de hoy en el campeonato mundial de gimnasia rítmica, que tendrá lugar en Frankfurt, Alemania, hasta el próximo domingo.

El certamen reúne a unas 350 atletas de 73 países y ella será la única cubana, algo que constituye un reto en un escenario generalmente

dominado por representantes europeas.

Rojas, oriunda de Bayamo, clasificó a la cita universal a principios de junio, cuando en el torneo panamericano, desarrollado en Brasil,

alcanzó el onceno lugar en la competencia de all around y el octavo en los ejercicios con las mazas.

La muchacha, nacida el 9 de octubre de 2007, ganó dos medallas de bronce en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo

Domingo 2026, una lid en la que se consolidó como la mejor gimnasta rítmica de Cuba.

Isabella ha participado, entre otros eventos, en la Copa Aeon, (Tokio, Japón), el Torneo de Clubes de gimnasia rítmica Gracia Divina

(Beijing, China) y campeonato mundial de Río de Janeiro 2025, además de a certámenes en Uzbekistán, Azerbaiyán, Catar y Rusia.

En ese último país permaneció varios meses en una base de entrenamiento que la ayudó en su progresión como deportista.

Radio Bayamo