Casas prefabricadas chinas se vuelven más populares en todo el mundo

Diario del Pueblo Beijing, 14 ago (Prensa Latina) En el puerto de Dongguan, en la provincia de Guangdong, al sur de China, se cargan enormes contenedores en buques transoceánicos. A simple vista, parecen contenedores de transporte comunes. Pero de cerca, cada contenedor revela ser una casa completamente terminada. Estas unidades modulares se envían por mar […]

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Beijing, 14 ago (Prensa Latina) En el puerto de Dongguan, en la provincia de Guangdong, al sur de China, se cargan enormes contenedores en buques transoceánicos. A simple vista, parecen contenedores de transporte comunes. Pero de cerca, cada contenedor revela ser una casa completamente terminada.

Estas unidades modulares se envían por mar a Australia, Norteamérica y Oriente Medio, donde se ensamblan como bloques de construcción para formar hoteles, apartamentos, hospitales y otras estructuras.

¿Por qué las casas prefabricadas chinas, similares a contenedores, se han vuelto tan populares en los mercados globales? Diario del Pueblo investigó este fenómeno.

Dentro de una fábrica inteligente operada por China Construction Science and Industry Corp. Ltd., filial de la constructora China State Construction Engineering Corporation, en Huizhou, Guangdong, no hay ni el polvo ni los andamios típicos de las obras.

En su lugar, una línea de producción totalmente automatizada, de más de 400 metros de longitud, funciona las 24 horas. Aquí, una casa se divide en seis paneles, cada uno fabricado simultáneamente en seis líneas de producción secundarias antes de ser ensamblado en un módulo completo.

La precisión de la construcción se mantiene a nivel milimétrico.

Una sola línea de producción en la fábrica puede producir 50 módulos de vivienda al día, según Li Huakun, ingeniero jefe de China Construction Science and Industry Green Technology Co., Ltd. Esto representa 10 veces la producción diaria de fábricas similares en Norteamérica, donde la cifra ronda los cinco módulos.

En un parque industrial de construcción inteligente operado por China State Construction Hailong Technology Company Limited en Longgang, Shenzhen, una fábrica vertical de cuatro pisos y 50 metros de altura tampoco presenta el bullicio típico de las obras de construcción convencionales.

Cada 20 minutos, un módulo completamente equipado sale de la línea de producción, afirmó Wang Qiong, ingeniero jefe de la empresa.

Con 190 estaciones de trabajo y más de 80 equipos interconectados, la planta ha transformado la construcción de viviendas en un proceso de fabricación industrial: materias primas como arena y grava entran por un extremo y el módulo de vivienda terminado sale por el otro.

Esta planta alberga la primera línea de producción inteligente y flexible del mundo para la construción modular integrada (MiC) de hormigón, superando así un importante desafío en la producción en masa de módulos de hormigón.

Los materiales de construcción se almacenan en un almacén automatizado de 10 plantas, mientras que cerca de 100 vehículos guiados automáticos (AGV) se desplazan por la fábrica, entregando los materiales según los cronogramas de producción.

Robots de inspección utilizan escaneo láser para reconstruir el interior de los módulos en tres dimensiones, identificando y señalando automáticamente cualquier desviación, incluso a nivel milimétrico.

«Más del 70% de los procesos de construcción se han trasladado a la fábrica, lo que reduce los plazos de construcción en más del 60%», afirmó Wang. La línea de producción tiene capacidad para entregar entre 20 mil y 30 mil módulos prefabricados de hormigón al año.

Las casas prefabricadas se dividen principalmente en tres categorías: estructuras de acero, estructuras de hormigón y estructuras de madera. Las empresas chinas han desarrollado importantes ventajas, especialmente en tecnologías de acero y hormigón. El desarrollo paralelo de ambos enfoques técnicos ha otorgado al sector de la construcción chino mayor flexibilidad y competitividad en los mercados globales.

Gracias a los estándares industrializados, la precisión digitalizada y la eficiencia automatizada, las viviendas están pasando cada vez más de ser «construidas en obra» a ser «fabricadas en fábricas».

En Nueva Gales del Sur, Australia, llegan tras otro enormes paquetes prefabricados procedentes del puerto de Dongguan, y un complejo de apartamentos está tomando forma rápidamente.

La construcción tradicional implica colocar cimientos, montar andamios, construir muros, enlucir y decorar paso a paso. Pero este proyecto no se construye así. Los enormes paquetes prefabricados llegan con componentes estructurales, muros, sistemas eléctricos y de fontanería, y acabados interiores ya terminados en fábricas chinas.

La única tarea pendiente en la obra es el montaje, como si se tratara de armar bloques de construcción.

Desde la llegada de los módulos a la obra hasta la finalización de la estructura principal transcurren solo unos meses, mientras que un proyecto tradicional de la misma envergadura en Australia suele tardar dos años y medio, según declaró Li a Diario del Pueblo.

En Australia, los costes laborales representan entre el 30% y el 40% del coste total de la construcción tradicional.

La construcción modular traslada gran parte de los procesos a fábricas en China, reduciendo la mano de obra en obra a menos de la mitad y acortando el tiempo de construcción también a menos de la mitad. Como resultado, los costes generales de construcción pueden reducirse en más del 10%, afirmó Li.

Más importante aún, la construcción modular ofrece mayor calidad. Los módulos prefabricados presentan una precisión mucho mayor que la construcción manual in situ. Cada unidad se somete a una inspección de calidad exhaustiva antes de la entrega, lo que permite un ajuste perfecto y sin fisuras durante el montaje en obra.

Dubai, un importante centro de construcción en Oriente Medio, se ha basado tradicionalmente en los estándares de hormigón vertido in situ para su sistema de aprobación. Hasta entonces, no existía ningún precedente para la aprobación de proyectos de hormigón prefabricado de varios pisos.

En 2025, China State Construction Hailong Technology Company Limited obtuvo la primera aprobación preliminar de Dubai para un proyecto de construcción modular (MiC).

La empresa adaptó su tecnología a los estándares estadounidenses y a los códigos de construcción de Dubai, mejoró la documentación de cálculo estructural y transformó la experiencia de proyectos chinos en materiales técnicos adaptados al mercado local. Esta aprobación marcó un punto de inflexión para la construcción china, pasando de la «comparación con estándares internacionales» a la «integración en el mercado internacional».

«A los clientes extranjeros les importan principalmente tres cosas: la calidad de la entrega, la eficiencia y el coste», afirmó Jiang Li, subdirector general de China Construction Science and Industry. Gracias a la robótica, las fábricas digitales y los materiales de construcción sostenibles, la industria de la construcción china es cada vez más capaz de cumplir con los tres aspectos.

Detrás de este éxito se encuentra la cadena de valor de la industria de la construcción más completa del mundo.

Desde acero y hormigón hasta accesorios de baño y electrodomésticos, casi todos los componentes se pueden obtener rápidamente en China. Las soluciones personalizadas también garantizan la seguridad estructural durante el transporte internacional.

«La construcción modular representa una nuevas fuerzas productivas de calidad para la industria de la construcción», declaró Wang.

Tras haber logrado la producción industrializada y la gestión basada en datos en todo el proceso, la empresa de Wang confía ahora en que las tecnologías de construcción modular de China se convertirán en un importante motor de la transformación global hacia la construcción industrializada.

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