China encuentra pruebas sobre diferencias entre caras de la Luna

Científicos chinos encontraron nuevas evidencias sobre las diferencias entre las caras visible y oculta de la Luna a partir del estudio de muestras recogidas por la misión Chang’e-6, informó hoy el Servicio Geológico de China.

El equipo del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias Geológicas analizó fragmentos de material fundido por impactos presentes en las muestras mediante una sonda de iones desarrollada en el país.

Esta tecnología permite dirigir un haz de iones hacia puntos de apenas unos micrómetros para obtener información isotópica con una precisión de varias partes por diez mil, explicó Long Tao, subdirector del Centro de Ciencias Planetarias del instituto.

Long comparó el procedimiento con encestar una pelota de baloncesto desde tres mil metros hacia un aro, debido a la precisión necesaria para dirigir el haz sobre un punto específico de la muestra.

Los resultados vinculan la diferencia entre las dos caras lunares con el enorme impacto que originó la cuenca Polo Sur-Aitken hace unos cuatro mil 300 millones de años, considerada la mayor, más profunda y antigua estructura de impacto conocida en la Luna.

La cara visible presenta numerosas zonas oscuras de basalto volcánico, conocidas como mares lunares, mientras la cara oculta está dominada por terrenos elevados y claros y contiene muchos menos mares.

Che Xiaochao, investigador asociado del instituto, señaló que el enorme impacto pudo remover materiales de la cara oculta y explicar que las muestras obtenidas en la cuenca Polo Sur-Aitken presenten una mayor proporción de elementos radiactivos que las procedentes de la corteza lunar más primitiva.

La misión Chang’e-6 regresó a la Tierra en 2024 con mil 935,3 gramos de muestras recogidas por primera vez de la cara oculta de la Luna, en la cuenca Polo Sur-Aitken.

El estudio de estos materiales permite comparar directamente la composición de regiones de ambas caras y aporta nuevos datos para investigar el origen de la llamada dicotomía lunar, una de las principales interrogantes sobre la evolución del satélite natural de la Tierra.

La investigación se suma a otros trabajos basados en las muestras de Chang’e-6, cuya recuperación convirtió a China en el primer país en obtener y traer a la Tierra materiales procedentes de la cara oculta lunar.

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