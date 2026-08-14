Crean en Rusia sensores astrofísicos con sensibilidad única

Ingenieros rusos desarrollaron sensores astrofísicos con una sensibilidad dos a tres veces superior a la de sus análogos extranjeros, reportó hoy el diario Izvestia.

El medio, que entrevistó al investigador sénior del Instituto de Física de Microestructuras de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Universidad Estatal Técnica de Nizhni Nóvgorod, Andréi Pankrátov, refirió que los dispositivos permitirán estudiar los procesos que tuvieron lugar en las primeras etapas de la evolución del Universo.

Igualmente, según destacó Pankrátov, posibilitarán buscar axiones, las partículas teóricas consideradas como uno de los posibles componentes de la materia oscura.

En opinión del investigador, los nuevos sensores permitirán estudiar la radiación cósmica de fondo de microondas y, gracias a ello, obtener datos sobre los procesos que ocurrieron en el Universo poco después del Big Bang.

Además, ayudarían a verificar la hipótesis sobre la energía de la radiación electromagnética, que podría convertirse a partir de la materia oscura. En el futuro, esta energía podría ser utilizada tanto en la Tierra como en vuelos espaciales, opina el investigador.

En esencia, se trata de receptores de radiación electromagnética. Cuando esta incide sobre el elemento sensible, la temperatura de los electrones aumenta, lo que provoca un cambio en la señal registrada.

Pankrátov recordó que también es crucial reducir al máximo la pérdida de calor, ya que con ella se pierde también la señal útil. La reducción de la pérdida de calor, según él, se logra gracias a una fina capa de hafnio en el diseño.

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