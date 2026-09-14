Inició en la Televisión Serrana primer encuentro para la implementación de Kits de Adolescentes de Expresión e Innovación

El primer encuentro de un grupo de sesiones para la implementación de los Kits de Adolescentes de Expresión e Innovación, comenzó este viernes en la Televisión Serrana, de comunidad de San pablo de Yao, en el municipio de Buey Arriba.

El espacio hace parte de acciones que se estarán realizando durante este curso escolar en la provincia de Granma, como una herramienta pedagógica y participativa diseñada por la UNICEF, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea para el trabajo con jóvenes en contextos complejos, publicó la TVS en sus redes sociales.

En esta experiencia participan estudiantes, comprendidos entre las edades de 11 a 13 años, de la Secundaria Básica Arístides Pérez Palomino, de San Pablo de Yao, para trabajar temas que sean de su interés, los cuales, en el trascurso de varias jornadas, podrán transformarlos en pequeñas piezas audiovisuales.

Los Kits de Adolescentes de Expresión e Innovación constituyen una herramienta innovadora que fomenta el trabajo en equipo y la cooperación, aseguró en Facebook UNICEF Cuba.

Además, fomentan el desarrollo de buenas relaciones interpersonales, la construcción de valores y actitudes positivas y el aprendizaje de habilidades emocionales y cognitivas, precisó la fuente.

Según la publicación del organismo, a través de diferentes actividades, las y los adolescentes exploran su creatividad mientras aprenden a expresarse, innovar y participar activamente en sus comunidades.

Estos kits están diseñados para impulsar aptitudes esenciales que prepararán a los adolescentes para enfrentar los retos del presente y del futuro.

Radio Bayamo