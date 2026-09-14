Destaca Minjus deberes sagrados de los cubanos

La publicación recordó que la nación independiente constituye el patrimonio mayor y que los modos escogidos para preservarla libre y soberana tienen garantías en la Carta Magna aprobada por más del 86 por ciento de los electores.
El texto citó el Artículo 4 de la Constitución, que establece que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.
Señaló además que “la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.
El Ministerio subrayó que “el sistema socialista refrendado por la Constitución es irrevocable” y que los ciudadanos tienen derecho a combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.