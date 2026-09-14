Leannelys se lesiona, pero buscará con el Bollate el Scudetto en softbol femenino de Italia

Aunque accedió con el Quick Mill Bollate a la discusión del título, en la Serie A1 del softbol femenino, en Italia, una lesión le impidió a la granmense Leannelys Zayas Pérez completar, este sábado, el match semifinal contra el Mia Office Blue Girls Pianoro.

“En el entrenamiento del martes me lastimé el tobillo y me dieron una semana de descanso porque no podía caminar”, confirmó la torpedera yarense, tras perderse la doble victoria de su equipo (7×0 y 4×0), que le aseguró el avance a la final del torneo.

Desde suelo italiano y vía Facebook, Zayas Pérez precisó a La Demajagua que se siente mejor, “me hicieron placa y ultrasonido para ver qué tan grave puede ser; pero ya puedo caminar y afincar el pie”.

Leannelys también reveló optimismo: “Espero que para el sábado, en la final, estar al ciento por ciento para jugar”, expresó, sobre el duelo por el Scudetto que, junto a sus compañeras, escenificará contra el Italposa Forli, a partir del día 19.

El retador de las campeonas defensoras se definió, hoy, cuando el Forli venció 4×0 al MKF Saronno, luego de la división de honores de ayer, que forzó el quinto y último desafío de ese play offs semifinal.

La Demajagua