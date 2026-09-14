Votantes demócratas pasarán la cuenta a políticas de Trump

Los votantes demócratas sienten hoy más motivación de participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre más que todo por su oposición al presidente Donald Trump, reveló una encuesta.

El 54 por ciento de los electores demócratas dijo que planea ir a las urnas para respaldar a su candidato al Congreso y así impedir que Trump y los legisladores republicanos aprueben sus políticas en los venideros dos años que le restarían a esta administración.

Según un sondeo de CBS News y YouGov, publicado el domingo, un 46 por ciento de los entrevistados afirmó que votará por los demócratas para ayudar al partido a sacar adelante sus propias iniciativas. Los votantes republicanos, por su parte, mantienen el apoyo a Trump y los candidatos republicanos (57 por ciento).

Pero en términos generales el 45 por ciento de los electores consultados manifestó que se pronunciaría contra el actual gobernante, aunque este no aparece en la boleta, pero los comicios de medio término suelen ser una especie de referéndum para al presidente en ejercicio.

La semana pasada, Decision Desk HQ (DDHQ) —un servicio de análisis electoral asociado con el diario The Hill — ajustó las probabilidades de que el Partido Republicano retenga el Senado, situándolas en un 51 por ciento frente al 60 por ciento estimado hace dos meses.

En tanto las proyecciones de DDHQ para la Cámara de Representantes dan a los demócratas un 68 por ciento de probabilidades de recuperar su control, frente a un 32 por ciento de posibilidades para los republicanos.

Durante la reciente e inusual convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano, celebrada en Dallas los días 9 y 10 de septiembre, Trump pidió el voto para los republicanos y prometió una polémica iniciativa: entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si ganan las elecciones.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), indicó la víspera que no ha descartado impulsar un juicio político (impeachment) contra el presidente Trump si los demócratas recuperan ese órgano del legislativo luego de los comicios.

«No, no hemos decidido nada ni hemos descartado nada en cuanto al juicio político», enfatizó Jeffries al programa This Week de la cadena ABC.

La Cámara de Representantes sometió a Trump a juicio político en dos ocasiones durante su primer mandato: en 2019, debido a su amenaza de retener la ayuda militar a Ucrania si el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, no investigaba al entonces candidato presidencial Joe Biden, y posteriormente, en 2021, después del ataque al Capitolio de los Estados Unidos.

El ocupante del Despacho Oval admitió que esa es una posibilidad real si los demócratas retoman el dominio de ese hemiciclo. El mes pasado, en un mitin en Carolina del Sur, expresó: «Van a someterme a un juicio político. No tienen ni idea de por qué».

La opinión de los electores sobre la gestión de Trump va de mala a peor, en especial cuando se pregunta sobre el rumbo que ha tomado el país, la guerra con Irán y la economía.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959