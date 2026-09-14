Seleccionados destacados en agosto atletas de Granma

Los deportistas de Granma, sudeste de Cuba, que ganaron medallas en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fueron seleccionados atletas destacados de dicha provincia en el mes de agosto último.

La selección la realizaron periodistas y directivos de Deportes locales, en reciente sesión de trabajo del círculo especializado de periodismo especializado en la temática deportiva.

En la fiesta deportiva en la capital dominicana (24 de julio-8 de agosto de este año) conquistaron medallas de oro las luchadoras Yaynelis Sanz Verdecia y Greili Benncosme Carvajal, y las balonmanistas Gleinys Reyes González y Odalis Escalona Iglesias.

Asimismo, consiguieron preseas de plata y de bronce, respectivamente, Ludia Montero Ramos y Edisnel Corrales Rondón, pesistas; en tanto el también halterofilista Yorelvis Machado Olivera logró dos metales bronceados.

Completan la relación las gimnastas rítmicas Isabella Rojas Rojas, Elizabeth González Collazo y Adrianet Dalmau Lorente, las primera con dos bronce y uno cada una las otras dos.

La delegación de Granma a los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 estuvo compuesta por una veintena de atletas.

En la relación de atletas granmenses destacados en el octavo mes del año en curso fue incluida Gretel Moreno Borrero, quien ganó la distinción de mejor pasadora en el Campeonato Continental Femenino Norceca de Voleibol 2026, a finales de agosto, en Santo Domingo.

Radio Bayamo