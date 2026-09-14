Polvo del Sahara podría afectar a Cuba hasta mañana

La concentración de polvo del Sahara que hoy incide sobre Cuba podría extenderse hasta mañana, informaron fuentes especializadas.

Según el Centro Meteorológico Provincial de Camagüey, a través del Instituto de Meteorología y su Departamento de Radiación Solar y Óptica Atmosférica, este evento comenzó sobre la isla antillana el pasado sábado con una intensidad baja a moderada.

Los análisis de varios modelos de pronóstico, se prevé un incremento del espesor óptico de aerosoles y de las concentraciones de material particulado (PM10).

El pico máximo ocurrió la víspera, precisa el comunicado de las entidades científicas cubanas

“En algunas localidades pudiera superarse la Concentración Máxima Admisible (CMA, NC 1020:2014) en superficie para este tipo de partículas, en particular durante el transcurso del fin de semana”, alertaron los expertos.

Los especialistas recomendaron a la población adoptar las medidas pertinentes, especialmente las personas con afecciones respiratorias, adultos mayores y niños, quienes pueden resultar más sensibles a este tipo de condiciones atmosféricas.

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