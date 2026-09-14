La maestra Ayda: 52 años dedicados a formar a los niños

La maestra Ayda León Vázquez, posee un dominio excelente de la dicción y de los contenidos de la educación primaria.

Ella resulta una de esas pedagogas entregadas por completo a la majestuosa obra de la Revolución que es formar a los niños desde edades tempranas.

Su voz se escucha entre los rincones de la Escuela Primaria Vicente Quesada, como una música dulce que enamora de números y letras a cualquier niño o visitante.

Esa instalación de Cauto Cristo está ubicada en la comunidad de Babiney y es el primer edificio construido en este municipio de Granma.

Ayda es de las que sabe que la economía de un país también depende de la capacidad intelectual, de la disciplina, del compromiso y a formar esos valores está llamada ella desde muy temprana edad:

” Inicié muy jovencita a trabajar como educadora. Esta es una obra de infinito amor. Los niños que son la esperanza del mundo son los que te impulsan todos los días a levantarte con el ánimo, con el deseo de enseñarles algo nuevo, de conocer los problemas que ellos tienen y como puede el maestro desde su lugar, ayudar a resolverlos.

La mayor satisfacción para un maestro es cuando él llega al aula todos los días, los niños te saludan, te dan un beso, y donde quiera que te ve te reconoce. Te llegas a sentir como propiedad del niño, porque dicen: ¡mi maestra!”, declaró con orgullo, quien interrumpió una clase para atender al periodista y luego continúo con los contenidos, con toda naturalidad.

Ayda León Vázquez ya posee 52 años de experiencia como maestra. Se jubiló en el 2006 y fue reincorporada en el 2008.

Recibió una intervención quirúrgica de cadera, tras una fractura, pero su vocación y amor fueron más fuertes. Ella sigue siendo la más experimentada docente de la institución educativa.

Méritos reconocidos tiene múltiples, pero ella prefiere hablar siempre de su práctica cotidiana con los estudiantes.

Radio Bayamo