Exportaciones de café dominan ingresos del sector agrícola de Etiopía

Etiopía obtuvo más de tres mil 100 millones de dólares por exportaciones de café al cierre del año fiscal 2025-2026, la mayor parte de los ingresos por ese concepto del sector agrícola, se conoció hoy.

Según el Ministerio de Agricultura, la comercialización en el exterior generó un total de cuatro mil 550 millones de dólares.

Destacó que la trascendencia de este logro se hace más evidente, teniendo en cuenta que las ventas del grano aromático recaudaron unos tres mil 300 millones de dólares en los 17 años anteriores en conjunto, de ahí que los resultados de un solo año se acercan a la cifra de caso dos décadas.

La fuente subrayó que detrás de las exportaciones de café de Etiopía existe una vasta red económica que conecta a productores, procesadores, comerciantes y exportadores, y de la cual dependen directa o indirectamente millones de personas para obtener ingresos y empleo.

Lo que cambia no es simplemente la cantidad del grano producido en el país, sino la forma en que se cosecha, comercializa y posiciona, acotó.

El Ministerio explicó que las recientes reformas agrícolas pusieron mayor énfasis en variedades de café mejoradas, así como en métodos de producción y tecnologías modernos orientados a aumentar la productividad y expandir el volumen de producción.

Dicha evolución lleva gradualmente al sector más allá de sus fortalezas tradicionales hacia un sistema de producción más competitivo y respaldado por la tecnología, capaz de responder a la creciente demanda internacional.

Al abordar los cambios en el mercado, declaró que la expansión de los vínculos directos permite a los productores conectar más estrechamente con los clientes internacionales, fortalecen su competitividad y crean mayores oportunidades para captar valor y mejorar sus ingresos.

Por otra parte, la Iniciativa Legado Verde del país contribuyó a proteger y ampliar los recursos forestales, respaldando los fundamentos ecológicos de los que depende la producción de café y reforzar, al mismo tiempo, una resiliencia climática más amplia, agregó.

Esta convergencia entre agricultura, medio ambiente y valor económico cobra cada vez más importancia a medida que se intensifican las presiones climáticas.

Por último, el Ministerio de Agricultura reconoció que mantener el crecimiento del sector requerirá no solo una mayor producción, sino también sistemas de garantía de calidad más sólidos, un mayor valor añadido y una adopción más generalizada de prácticas agrícolas resilientes al clima.

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