Pandilleros haitianos perpetraron 24 ataques dejando 84 muertos

Foto: Prensa Latina Tres bandas armadas en el valle de Artibonite provocaron la muerte de 84 personas en 24 ataques y masacres, un hecho que demuestra hoy el descontrol del Estado en ese territorio de la nación caribeña. Según el diario digital Le Facteur Haiti, los autores de esos crímenes son las pandillas Kokorat san […]

Foto: Prensa Latina

Tres bandas armadas en el valle de Artibonite provocaron la muerte de 84 personas en 24 ataques y masacres, un hecho que demuestra hoy el descontrol del Estado en ese territorio de la nación caribeña.

Según el diario digital Le Facteur Haiti, los autores de esos crímenes son las pandillas Kokorat san ras, Gran Grif y Taliban/Mawozo.

Los hechos criminales acontecieron durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2025.

En el espacio de nueve meses, no menos de 84 personas, incluidos cuatro policías haitianos y dos kenianos perdieron la vida. Las 24 masacres y ataques armados fueron perpetrados por delincuentes en 25 localidades y pueblos diferentes, ubicados en ocho de las 17 comunas del departamento de Artibonite.

La Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos citada por el rotativo condenó está situación que demuestra que las pandillas están actuando con total impunidad.

En ese contexto, la policía, el Ejército y los soldados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad son incapaces de detenerlos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959