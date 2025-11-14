Conmemoran nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de Cuba

El Ministerio del Interior (Minint) conmemoró el aniversario 329 del Cuerpo de Bomberos de Cuba con la inauguración de la nueva instalación permanente del Comando 7, en el municipio de Marianao, y la condecoración de 20 combatientes destacados en el presente año.

Un mensaje de felicitación transmitió este jueves en el acto por la efeméride Lázaro Alberto Álvarez Casas, general de cuerpo de ejército, miembro del Buró Político, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro del organismo.

La confianza y reconocimiento de nuestro pueblo han sido siempre el mayor estímulo e impulso para seguir fieles a este importante órgano del país, avalada por una tradición de más de tres siglos de servicios cada vez que la vida humana llama al coraje y el sacrificio, señaló Álvarez Casas, de acuerdo con el sitio oficial de su organismo.

Añadió que el destructivo huracán Melissa ha sido el más reciente reto, y otra vez fueron noticias las hazañas multiplicadas de bomberos y rescatistas en cinco provincias por casi una semana en el empeño de salvar.

El Primer Coronel Luis Carlos Guzmán Matos, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, ratificó el reconocimiento a quienes han derrochado heroísmo en los más recientes desafíos para el país y rindió homenaje a los que cayeron en cumplimiento del deber.

Felicitó a todos los estimulados por su aporte en la primera línea de combate contra el fuego o en la retaguardia, al garantizar la vitalidad de la técnica y otros medios fundamentales para el cumplimiento de sus diversas y complejas misiones, entre ellas las de recuperar y poner a punto, desde marzo pasado, las instalaciones del Comando 7 y sus alrededores, con el apoyo del Partido y el Gobierno del municipio Marianao.

El momento cultural del encuentro estuvo a cargo de los célebres músicos cubanos Pancho Amat y Abel Acosta.

