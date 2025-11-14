FAO aporta nuevo impulso a biodiversidad de Cuba

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) comentó hoy que aporta un nuevo impulso a la conservación de la biodiversidad en Cuba.

Señala en un comunicado este viernes, distribuido en La Habana, que el Ministerio de Agricultura de Cuba (Minag), con el apoyo de la FAO y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), fortalece las capacidades científico-técnicas del país.

Dicho fortalecimiento apunta a la conservación de recursos fitogenéticos y la protección de suelos mediante el proyecto Cobimas (Conservación de la Biodiversidad y Manejo Agrícola Sostenible).

Esta iniciativa permite a la isla acceder a equipamientos e insumos para fortalecer los laboratorios de cultivos de tejidos y semillas del Instituto de Investigaciones en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt.

Por demás, favorece a los laboratorios de suelos en las delegaciones provinciales de la agricultura donde se desarrolla el proyecto, lo que representa impulso a la capacidad de investigación y desarrollo en el sector agrícola cubano.

Recientemente se apoyó a las áreas de intervención con una nueva entrega de insumos para la medición de la salinidad, acidez y conductividad de los suelos, lo que facilita el proceso de certificación de hectáreas bajo prácticas de conservación.

La adquisición de estos equipos e insumos de laboratorio permite promover investigaciones orientadas a la preservación de los recursos fitogenéticos, favoreciendo el desarrollo de estrategias efectivas para su manejo y conservación, concluye el mensaje de la FAO.

