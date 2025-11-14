Rindió Esteban Lazo homenaje en Angola por 50 años de relaciones

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, rindió homenaje en Quifangondo a los patriotas angolanos y a los internacionalistas cubanos, al iniciar la cuarta jornada de su visita oficial a Angola, en el contexto del aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, precisó el diario Granma.

Acompañado por los Héroes de la República de Cuba Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Ramón Pardo Guerra, Lazo recorrió el monumento que recuerda la Batalla de Quifangondo y firmó el libro de visitantes, donde evocó palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz sobre la solidaridad entre Cuba y Angola.

En el acto central por el aniversario, el titular del Parlamento cubano expresó que los vínculos bilaterales se forjaron en trincheras comunes durante la lucha por la independencia angolana, y subrayó que Cuba fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con la nueva República el 15 de noviembre de 1975.

Lazo recordó la herencia africana en la formación de la nacionalidad cubana, citando al líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y destacó la participación de descendientes africanos en las luchas por la independencia de Cuba.

Señaló que la cooperación bilateral, iniciada en medio de la batalla por la independencia, se transformó en ejemplo de colaboración Sur-Sur en sectores diversos, y afirmó que este aniversario constituye también un momento para renovar proyectos conjuntos.

El presidente del Parlamento agradeció al mandatario angolano João Manuel Gonçalves Lourenço por la condecoración otorgada a Fidel y a Raúl con motivo del aniversario 50 de la independencia nacional, en reconocimiento a la contribución cubana a la gesta angolana y al fin del apartheid.

En sus palabras, Esteban Lazo afirmó que los lazos entre Agostinho Neto y Fidel Castro Ruz reflejaron una conexión única que perdura, y aseguró que la alianza entre Cuba y Angola es un compromiso hacia el futuro.

Por su parte, Francisco Pereira Furtado, ministro de Estado y jefe de la Casa Militar del Presidente de la República de Angola, declaró que las relaciones de amistad y solidaridad entre ambos países nacieron en un contexto de lucha y se mantienen ligadas por la historia común de libertad.

Durante la jornada, Lazo sostuvo un encuentro con Adão Francisco Correia de Almeida, ministro de Estado y jefe de Gabinete del Presidente de la República, designado por el Buró Político del MPLA para presidir la Asamblea Nacional, y lo felicitó por su nombramiento.

Asimismo, dialogó con Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa, vicepresidenta del MPLA, con quien coincidió en fortalecer los nexos interpartidistas, interparlamentarios e intergubernamentales en beneficio de ambos pueblos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.