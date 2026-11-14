Destacan experiencias de Cuba en foro sobre salud de las Américas

Ciudad de Panamá, 13 nov (Prensa Latina) La participación de una delegación de Cuba en la X Conferencia de Salud Global de las Américas, que concluye hoy en Panamá, sobresale por el intercambio de experiencias y los aportes científicos en inmunización y prevención de enfermedades. En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el doctor Francisco Durán, […]

Ciudad de Panamá, 13 nov (Prensa Latina) La participación de una delegación de Cuba en la X Conferencia de Salud Global de las Américas, que concluye hoy en Panamá, sobresale por el intercambio de experiencias y los aportes científicos en inmunización y prevención de enfermedades.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, calificó el encuentro de alto nivel científico, por la diversidad de temas abordados y la presencia simultánea de especialistas en diferentes áreas de la salud.

El epidemiólogo explicó que la delegación cubana participó con expertos en inmunizaciones, enfermedades infecciosas y padecimientos no transmisibles, entre ellos el cáncer y las afecciones cardiovasculares.

Durán consideró que el foro constituye una oportunidad para actualizar conocimientos sobre los avances científicos y las experiencias que se desarrollan en el mundo, así como para compartir los resultados alcanzados por la isla en diferentes programas sanitarios.

Entre los asuntos expuestos destacó la experiencia cubana en inmunización, reconocida internacionalmente por sus resultados en la cobertura de vacunación y la protección de la población frente a enfermedades prevenibles.

Como ejemplo mencionó la presentación realizada por la jefa del Programa Nacional de Inmunización del Minsap, Lena López, sobre la introducción en 2025 de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), principal agente asociado al cáncer cervicouterino.

Precisó que Cuba inició esa estrategia siguiendo las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la vacunación de niñas de nueve años, a fin de protegerlas desde edades tempranas frente a ese virus.

El especialista señaló que durante el intercambio se compartieron los resultados de esa experiencia, así como las acciones de información y sensibilización dirigidas a las familias para favorecer la comprensión y aceptación de la inmunización.

Añadió que la delegación también presentó experiencias relacionadas con la atención y prevención de enfermedades no transmisibles, conocimientos que, afirmó, permitirán regresar al país con nuevas informaciones y herramientas para fortalecer el trabajo sanitario.

Al referirse a las dificultades que enfrenta Cuba como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, Durán destacó los esfuerzos para mantener los programas de salud y garantizar los insumos necesarios para la vacunación.

Explicó que, pese a las limitaciones de financiamiento, abastecimiento y adquisición de recursos, el país ha procurado sostener la cadena de frío y la conservación de los inmunógenos mediante gestiones propias y mecanismos de cooperación internacional

En ese sentido, mencionó la instalación de paneles solares en policlínicos y centros de vacunación, como alternativa para enfrentar las interrupciones eléctricas y proteger las vacunas que requieren condiciones especiales de refrigeración.

Comentó además que en la conferencia se abordó la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, aunque Cuba todavía no la ha incorporado a su esquema nacional de inmunización debido, entre otros factores, a su elevado costo. No obstante, señaló que se realizan gestiones para acceder a ese producto y valorar su aplicación en el país.

La décima Conferencia de Salud Global de las Américas sesionó del 11 al 13 de noviembre en la capital panameña, con la participación de alrededor de 500 representantes de 20 países, entre autoridades sanitarias, investigadores, académicos y organismos internacionales.

El foro se desarrolló bajo el lema «Conectando la salud a través de las Américas en la nueva era de la salud global».

La agenda incluyó debates sobre prevención de enfermedades infecciosas, inmunización, dengue, chikungunya, cáncer cervicouterino, enfermedades no transmisibles, resistencia antimicrobiana, cambio climático y preparación ante futuras emergencias sanitarias.

También se examinaron los avances en inteligencia artificial aplicada a la salud, producción regional de vacunas, equidad en el acceso a los servicios médicos y estrategias para fortalecer los sistemas sanitarios.

Durante la inauguración, el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd, anunció la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización a partir de 2027, inicialmente con énfasis en la población de entre 10 y 14 años.

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