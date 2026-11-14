Embalses de Granma alcanzan el 65 % de llenado tras intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Granma elevaron el volumen de agua almacenada en los embalses de la provincia, que se encuentran al 65 % de su capacidad, y provocaron crecidas de ríos y arroyos. La presa Paso Malo, en el municipio de Bartolomé Masó, disminuye su vertimiento después de alcanzar un […]

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Granma elevaron el volumen de agua almacenada en los embalses de la provincia, que se encuentran al 65 % de su capacidad, y provocaron crecidas de ríos y arroyos. La presa Paso Malo, en el municipio de Bartolomé Masó, disminuye su vertimiento después de alcanzar un pico de 375,4 metros cúbicos por segundo al mediodía.

De acuerdo con la información sobre la situación hidrológica del territorio, las precipitaciones dejaron acumulados significativos en varios puntos, entre ellos la Derivadora Bayamo (97,5 milímetros), el embalse Pedregales (78,8 mm), Corojo (55 mm) y la estación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), con 50 mm. Los mayores registros se concentraron fundamentalmente en el macizo de la Sierra Maestra.

La provincia acumula actualmente 612,9 hectómetros cúbicos de agua. En las últimas horas, el volumen embalsado aumentó en 27,948 hectómetros cúbicos, distribuidos entre las presas Bueycito (20,5 hm³), Pedregales (3,136 hm³) y Corojo (4,317 hm³). Esta última se encuentra al 56 % de su capacidad.

Paso Malo registró a las 12:45 p.m. de este viernes un vertimiento máximo de 375,4 metros cúbicos por segundo. En el momento del reporte, el caudal había descendido a 125,3 m³/s y mantenía una tendencia a la disminución.

Por su parte, los embalses Bueycito y Pedregales se encuentran próximos a alcanzar su capacidad de llenado y comenzar a verter.

Las lluvias también provocaron una crecida del río Yao, cuyo caudal llegó a 348 metros cúbicos por segundo. Esta situación incidió en el aumento del nivel del río Buey, del cual es afluente, aunque durante la jornada se observó una tendencia a la disminución.

Vigilancia ante el tránsito de las aguas

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Granma elevaron el volumen de agua almacenada en los embalses de la provincia.

Las autoridades mantienen la atención sobre el comportamiento de los embalses y los ríos, especialmente ante el vertimiento de las presas Carlos Manuel de Céspedes y Protesta de Baraguá, ubicadas en la cabecera de la cuenca del Cauto.

Según las previsiones, las aguas procedentes de esos embalses transitarán por los ríos Cauto y Contramaestre, al norte de Granma, durante las próximas 24 a 72 horas.

Se mantiene la vigilancia sobre la evolución de los ríos y embalses. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a las indicaciones de las autoridades.

Yilena Borrero Luzua