En marcha en Granma jornada por el Día del Trabajador de la Salud Pública

Desde el día 8 del corriente mes de noviembre y hasta el 15 de enero de 2027, se desarrolla en Granma una jornada de homenaje a los trabajadores de la Salud Pública en dicha provincia sur oriental de Cuba.

La preside el lema En el Centenario de Fidel, defendemos la vida, precisó la doctora Dunia Eva Milanés Corría, secretaria general del Comité provincial del Sindicato de Trabajadores del sector mencionado.

Al dar a conocer a la prensa granmense el programa de la jornada, Milanés Corría explicó que en la fecha escogida para su inicio se cumplieron 96 años del natalicio del médico y Comandante del Ejército Rebelde Manuel “Piti” Fajardo Rivero, nacido en Manzanillo, actual segunda ciudad en importancia de Granma.

En tanto la culminación será el 15 de enero de 2027, Día de la Ciencia Cubana.

Tiene como objetivos reconocer la labor de los trabajadores y científicos de la salud, destacando su fidelidad con los principios de la Revolución y con el bienestar del pueblo.

También, distinguir el quehacer altruista y solidario de los profesionales del ramo en cuestión que cumplen misión internacionalista.

Se realizará en dos etapas, la primera del 8 de noviembre al 22 de diciembre, dedicada a la celebración del Día de la Medicina Latinoamericana, el natalicio del Dr. Carlos J. Finlay y reconocer la labor de los educadores del sector.

La segunda, desde el 23 de diciembre hasta el 15 de enero, alegórica al aniversario 68 del triunfo de la Revolución y en especial a quienes están vinculados al Programa del Médico y Enfermera de la Familia, y a la Ciencia Cubana.

Durante ambas etapas, se reconocerá a los colaboradores que cumplen misión internacionalista en las Brigadas Médicas Cubanas, en las comunidades donde residen, puntualizó Milanés Corría.

La realización de la jornada deviene espacio para reconocer la labor heroica de quienes sostienen la salud del pueblo, añadió.

Se inserta, refirió, en las celebraciones del aniversario 68 del triunfo de la Revolución, el 1 de enero venidero, y para reafirmar que con ciencia, unidad y compromiso seguiremos venciendo, apuntó la dirigente sindical.

Radio Bayamo