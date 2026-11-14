Continúa inscripción en programa Sembrando Vida

Río Cauto inició la inscripción de los productores que participarán en la segunda fase del programa de cooperación entre Cuba y México, Sembrando Vida.

La iniciativa prevé beneficiar a ciento sesenta productores de ese municipio, vinculados a los cultivos varios y la ganadería.

Según una información publicada por el Gobierno Municipal, el apoyo incluirá herramientas, semillas, fertilizantes, equipamiento tecnológico y otros insumos destinados a fortalecer la producción local de alimentos.

La extensionista del programa en Río Cauto, Leonela Traba Carballo, explicó que esta etapa busca mejorar las capacidades productivas y contribuir a la seguridad alimentaria. Entre sus propósitos figura, además, ampliar la atención al sector ganadero.

El respaldo previsto no se limita a los recursos para uso individual. También contempla medios de aprovechamiento colectivo o comunitario, entre ellos tractores y sistemas de riego que utilicen fuentes renovables de energía. Estos recursos forman parte de los apoyos anunciados para el desarrollo de la iniciativa.

En el encuentro que dio a conocer el proceso de inscripción participaron Dailín Cox Pajaró, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Yaniel Yero Nápoles, intendente municipal. Asistieron también un coordinador de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocida por las siglas AMEXCID, y el equipo coordinador del programa.

Durante su intervención, el representante de esa agencia destacó el papel de los productores y las productoras en el desarrollo del país. Señaló, asimismo, que Sembrando Vida se articula con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, la cooperación busca contribuir al fortalecimiento de la producción y de la soberanía alimentaria, mediante el respaldo a quienes trabajan directamente en las actividades agropecuarias.

La publicación del Gobierno Municipal presenta esta segunda fase como parte de la cooperación mexicana con Cuba, impulsada por la presidenta de la nación azteca, Claudia Sheinbaum Pardo y sitúa su desarrollo en un escenario de dificultades económicas y de restricciones que provoca el bloqueo estadounidense.

Radio Bayamo