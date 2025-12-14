Avanza satisfactoriamente curso escolar en el municipio de Niquero

El municipio de Niquero en el transcurso del presente año, ha logrado resultados significativos en el sector educacional. La Universidad de Ciencias Médicas de ese territorio destaca por ser una de las instituciones más comprometidas con la enseñanza de sus estudiantes. La participación activa de sus educandos, vinculación con áreas sanitarias, proyectos de desarrollo local, así como realización de pesquisas, figuran entre las principales actividades que desarrollan en el centro de altos estudios.