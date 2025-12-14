Maratón de la Amistad conmemora 65 aniversario de nexos Camboya-Cuba

Con una nutrida participación se disputó hoy en el Estadio Olímpico de esta capital el Maratón de la Amistad, dedicado a festejar el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Camboya.

El escenario para esta conmemoración no puede ser más icónico, subrayó en sus palabras la embajadora cubana aquí, Milena Zaldívar, quien recordó que esta instalación “atesora una de las páginas más hermosas y vibrantes de la cooperación bilateral”.

Fue precisamente en este estadio –dijo- donde el equipo masculino de voleibol de Camboya, con el decisivo apoyo de entrenadores cubanos, rindió en mayo de 2023 su mejor actuación en la historia de su participación en los Juegos del Sudeste Asiático, al conseguir las medallas de plata.

En presencia del viceprimer Ministro y titular de Educación, Juventud y Deportes, Hangchoun Naron, Zaldívar subrayó que ese hecho, el cual todos recordamos con mucha alegría, es solo uno de los hitos dentro de los históricos vínculos establecidos entre el Rey Padre, Norodom Sihanouk y el Comandante en jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Su legado fundacional, enfatizó, basados en sólidos principios compartidos, como la defensa común de la paz, la justicia y el progreso nacional, marcó los lazos que unen a nuestros pueblos, Partidos y gobiernos y han superado firmes la prueba del tiempo.

La diplomática cubana significó que “así lo demuestran las innumerables muestras de apoyo recíproco, que han permitido a ambos países superar difíciles situaciones con espíritu de solidaridad, haciendo valer que “amigos en la adversidad son amigos de verdad”.

Más adelante se refirió a la presencia de médicos cubanos llegados a Camboya a partir de diciembre de 1979 con la misión de ayudar a revitalizar el sistema de salud. Posteriormente, añadió, otras brigadas prestaron servicios a través del Programa Integral de Salud, hasta 2002.

Por otra parte, a partir de1984 marcó se inició de la inserción de estudiantes camboyanos al Programa Gubernamental de Becas de Cuba, por el cual hasta la fecha más de un centenar egresaron de centros universitarios cubanos en diversas especialidades.

Zaldívar agradeció también el invariable apoyo del pueblo y Gobierno de Camboya al reclamo mundial por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos, y a la salida de la Isla de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Destacó asimismo el intercambio de visitas y los sostenidos y diversos contactos bilaterales a todos los niveles posibles, así como el hecho de que “ambas naciones han patentizado sus compromisos de cooperación en los más diversos ámbitos, como expresión de los anhelos de una comunidad de futuro compartido”.

Apostamos por estrechar los vínculos culturales como espacio común para acercar nuestros pueblos y sus realidades, fomentar el turismo y explorar vías para aumentar las relaciones económicas y comerciales, dijo y ratificó los compromisos de Cuba en apoyo a la agenda de educación, juventud y deporte del Gobierno Real de Camboya.

La celebración de este evento deportivo –concluyó- ratifica la esencia de los vínculos bilaterales, el optimismo y el espíritu de fraternidad que une a nuestros pueblos.

