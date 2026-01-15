Dúo musical cubano Buena Fe estrena canción contra las drogas

El dúo musical cubano Buena Fe estrenará hoy en las plataformas digitales el videoclip Para no caer, como parte de la férrea política antidrogas que sostiene el país.

Auspiciado por el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura (Mincult), la presentación del videoclip tuvo lugar la víspera en el Teatro Miramar, ubicado en el capitalino municipio Playa, con la presencia de estudiantes de la enseñanza media superior.

La realización estuvo a cargo de Claudio Peláez, quien concibió la obra como una propuesta artística de alto compromiso social, enfocada en la prevención y en la construcción de conciencia desde el ámbito cultural, explicó el ministerio en sus redes sociales.

Este no es un video pensado para ser un hit, sino para crear conciencia colectiva sobre el enfrentamiento a las drogas, sobre esta desgracia y para saber que existen mecanismos y herramientas para salir, comentó el integrante de Buena Fe, Israel Rojas, en un video publicado en las redes sociales de la agrupación.

Diez jóvenes en proceso de rehabilitación y las doctoras Saily Domínguez, Elizabeth Céspedes y Yanisley de la Caridad Marzán, todos miembros del Centro de Deshabituación de Adolescentes (CDA), compartieron sus experiencias con los asistentes.

El estreno del material audiovisual estuvo acompañado además de una presentación especial de de los estudiantes de la Escuela Nacional de Circo, Amanda Boggiano y Yosdanis Fong.

Para no caer es un videoclip que aborda una problemática compleja desde una mirada sensible, honesta y profundamente humana, amplía la publicación del Mincult, que reconoció el arte como una herramienta efectiva de prevención y proyección de futuro.

