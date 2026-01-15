Macron convocó Consejo de Defensa sobre Groenlandia e Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezó hoy un Consejo de Defensa para analizar la situación de Groenlandia ante las pretensiones estadounidenses de apoderarse de la isla y la crisis política en curso en Irán.

La reunión de urgencia sesionó temprano en la mañana, según medios de prensa, sin que de momento existan detalles de lo abordado o de eventuales decisiones.

En los últimos días Francia rechazó los propósitos del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, quien alegó la necesidad vital de Washington de controlar Groenlandia de cualquier manera, pese a pertenecer a Dinamarca, otro país miembro de la OTAN.

París confirmó la víspera su participación a partir de hoy en una misión militar europea anunciada por Alemania en la enorme isla, en aras de ratificarle el apoyo a Copenhague frente a la presión estadounidense. Respecto a Irán, acusó al Gobierno persa de reprimir con violencia a manifestantes y convocó a su embajador en suelo galo, mientras que Teherán denuncia un intento desestabilizador y la busca de un cambio de régimen promovido desde Occidente.

