Celebran en Granma acto por el día de la ciencia cubana

Con motivo del día de la ciencia cubana, a celebrase este 15 de enero, se realizó un acto político cultural para reconocer a entidades y personalidades con resultados relevantes en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación durante el año 2025. En el agasajo estuvieron presentes autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, y se reconoció al municipio de Pilón por su contribución al desarrollo científico de toda la provincia.