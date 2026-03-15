Cuba apuesta por crudo nacional ante crisis energética

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el sistema eléctrico nacional opera con mucha inestabilidad debido a la escasez de combustible, por lo que priorizan la generación con crudo nacional y fuentes renovables de energía.

Hace tres meses que no entra combustible a Cuba, apuntó el mandatario cubano en conferencia de prensa y señaló que durante el horario diurno se genera energía con crudo nacional y con el aporte de las fuentes renovables, que oscila entre un 59 y 51 por ciento.

En tanto, por la noche solo operan las termoeléctricas y la estación de Energás, pues el país se ha quedado sin fuel ni diésel que emplean los motores de generación distribuida, apuntó.

Todo esto pone al sistema electro-energético nacional en una situación de “mucha inestabilidad” y el impacto en la población es “tremendo”, no solo en La Habana, en provincias se han registrado comunidades con más de 30 horas de apagón, detalló.

Esto provoca irritabilidad y angustia entre en la población, añadió Díaz-Canel, también impacta en el abasto de agua, en la vitalidad de servicios de producción, en las comunicaciones, en los servicios, médicos, en la educación, en el transporte y en todas las actividades cotidianas de las cubanas y los cubanos.

En la actualidad, informó el mandatario, se crean nuevos pozos para la extracción de crudo nacional y se han construido cuatro tanques de la Base de Supertanqueros de Matanzas, afectada por un incendio en agosto de 2022.

Del mismo modo, agregó, se avanza en la instalación de módulos fotovoltaicos en centros asistenciales como policlínicos y hogares maternos.

Asimismo, continuó, se trabaja en la instalación de estaciones baterías para regular la frecuencia en el sistema eléctrico nacional y se brindan facilidades para las viviendas que instalen paneles solares y tributen a la red.

Actualmente, precisó el mandatario, 247 entidades privadas y más de 900 empresas estatales han instalado recientemente paneles solares.

El presidente cubano explicó que también ha aumentado el parque automotriz eléctrico que brinda servicios de transportación al pueblo y a pacientes en los hospitales, así como la instalación de estaciones de carga para esos vehículos eléctricos.

Según recalcó Díaz-Canel, la situación es compleja y no se resuelve de golpe, “pero se irá solucionando paulatinamente”.

Indudablemente, dijo, los apagones generan incomodidad y malestar en el pueblo y todo ello está vinculado al bloqueo energético de Estados Unidos.

Radio Bayamo