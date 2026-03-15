Cuba busca protección laboral y salarial de los trabajadores

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que el gobierno busca proteger salarial y laboralmente a la clase trabajadora, afectada por el bloqueo energético que sufre la isla caribeña.

En comparecencia en la televisión nacional, Díaz-Canel subrayó que las afectaciones del bloqueo energético, que no es culpa del gobierno sino de actores externos, redujo la actividad productiva.

La imposibilidad de adquirir combustible desde hace más de tres meses disminuyó las posibilidades de brindar un número significativo de servicios, y todo este escenario obligó hacer cambios y reubicaciones laborales, puntualizó el mandatario antillano.

Dicha situación afecta los salarios de los trabajadores e impacta la economía familiar, y el gobierno revolucionario busca ante todo la protección laboral y salarial de los obreros.

Podemos crear opciones laborales en las comunidades, es mucho lo que podemos realizar, es bueno hacer cosas y aportar, y no esperar que otros lo hagan, comentó el estadista cubano.

Llamó a combinar los recursos de las unidades presupuestadas con fuentes como las reservas para las contingencias, reservas no utilizadas y el fondo de compensación de las empresas.

De articular los presupuestos con estas modalidades empresariales podemos dar un justo tratamiento salarial en las condiciones en la que estamos, señaló el dignatario.

El jefe de Estado instó a los sindicatos a actualizarse, no solo en las fábricas sino en los espacios donde fueron reubicados sus trabajadores.

La capacidad de adaptarnos fortalece la unidad, un elemento clave en los momentos que vivimos, sentenció el dignatario antillano en su comparecencia televisiva.

La Demajagua