En la universidad: Soluciones temporales para enfrentar dificultades

En las universidades cubanas se adoptan acciones temporales para enfrentar las dificultades reales de la actual situación energética en el país, expresó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su comparecencia ante la prensa nacional.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio respuesta a la pregunta de Raicel Guanche, jefe de información del periódico Juventud Rebelde, relacionado con la transformación de las universidades y la preocupación de profesores, estudiantes y familiares para concluir el actual semestre en el contexto.

“¿Cómo funciona un centro escolar, ¿cómo funciona una universidad, con apagones, sin combustible para el traslado de profesores y estudiantes, con déficit de alimentación, poder desplegar todas las potencialidades que los procesos de enseñanza- aprendizaje, nos proporciona el uso de las tecnologías de la información? Se preguntó el Presidente.

Dijo que de manera creativa, tanto el ministerio de Educación como el de Educación Superior adoptaron un grupo de medidas encaminadas a reorientar el diseño curricular en ambas entidades.

“En el caso de la educación superior, se fue también a la variante de semipresencialidad, que no son nuevas, porque incluso nosotros tenemos cursos que en tiempos normales, como todos los cursos para trabajadores, trabajan en condiciones de semipresencialidad, y en esta oportunidad se volcó a un escenario comunitario.

Refirió que los profesores tienen que ir más a la comunidad o tienen que atender de manera más directa al estudiante, se transforma en la relación profesor-estudiante, el aula es el escenario comunitario, que la constituyen los centros de producción de la comunidad, los Centro Universitarios Municipales y esas aulas se ponen a disposición de los estudiantes y se trabaja en ese sentido.

Comentó que en todos los lugares no ha funcionado igual por eso ha sido necesario discutir, evaluar, dialogar, atender preocupaciones, quejas, insatisfacciones y escuchar propuestas que están haciendo tanto profesores como estudiantes, como también familiares.

Insistió en que siguen buscando soluciones temporales hasta superar estas dificultades y que en los próximos días ambos ministerios ofrecerán detalles de las medidas adoptadas y aseguró que en cuanto sea posible se retomará a las dinámicas cotidianas en la educación superior.

Recordó la fecha histórica de este 13 de marzo y lo que significa para el movimiento estudiantil cubano, y reafirmó que la educación en Cuba es una prioridad y lo seguirá siendo.

Tópicos como la situación energética, la solidaridad con Cuba, la actualización de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, el papel de los sindicatos en el contexto actual, las donaciones recibidas de países amigos y otros, fueron tratados por Díaz-Canel en su comparecencia ante la prensa nacional.

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