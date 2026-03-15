Acento, un proyecto donde se respira cultura

El Proyecto Acento, desde su creación, constituye ese acercamiento a la lectura, en la comunidad.

Radicado, en lo que antiguamente fuera el garaje de la casa de los escritores granmenses Lucía Muñoz Maceo, Luis Carlos Suárez Reyes y Luis Gabriel Suárez Muñoz, hoy es un espacio acogedor donde se respira cultura.

El mismo es conocido por sus actividades sistemáticas para los habitantes del reparto Camilo Cienfuegos y de otras zonas que hasta allí llegan.

Espacios con diversas generaciones, donaciones de libros, incorporación a eventos del territorio y otras propuestas, surgen desde el proyecto Acento, para bien de los bayameses.

Radio Bayamo