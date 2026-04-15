Granmenses al Coloquio Internacional “Patria”

Periodistas, comunicadores y representantes de diferentes entidades granmenses se preparan para el V Coloquio Internacional “Patria”, de Comunicación Digital. Este evento tendrá lugar en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, del 16 al 18 de abril con el objetivo de continuar un espacio de pensamiento y acción contemporáneos. El encuentro, dedicado […]

Periodistas, comunicadores y representantes de diferentes entidades granmenses se preparan para el V Coloquio Internacional “Patria”, de Comunicación Digital.

Este evento tendrá lugar en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, del 16 al 18 de abril con el objetivo de continuar un espacio de pensamiento y acción contemporáneos.

El encuentro, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y al aniversario 65 de la victoria en Playa Girón, tendrá en Granma, la sede en la dirección provincial de ETECSA, en correspondencia a la capacidad del local e intereses institucionales y profesionales.

Como ejes centrales del coloquio destacan la soberanía tecnológica e inteligencia artificial, generación de contenidos multimediales, articulación en redes sociales.

Auspiciado por la Unión de Periodistas de Cuba, en conjunto con Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, “Patria” es un evento imprescindible para mantener un foro que piense la comunicación no solo como tecnología, sino como campo político, cultural y ético.

El referido encuentro se inscribe, además, en una coyuntura histórica de alto valor simbólico y de una concepción estratégica de la comunicación, como herramienta de emancipación, soberanía y organización popular.

Radio Bayamo