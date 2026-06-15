Llegó hora de España en Copa Mundial de Fútbol

En realidad, el favoritismo es absoluto de la Roja, pero también es bueno apreciar el desenvolvimiento del plantel en un torneo que, para no variar, ya dio algunas sorpresas y avisos de equipos interesantes.

Al interior de España, la noticia de las últimas horas fue el fichaje por el Real Madrid del lateral zurdo Marc Cucurrella, jugador del Chelsea inglés y a quien si acaso se le situaba en la órbita del Barcelona o el Atlético Madrid.

El inesperado contrato por 55 millones de euros más cinco en variables, dio aliento a una alicaída afición de los merengues, con un jugador incisivo en ataque, virtuoso y aplicado en defensa.

Un regreso al futbol español del catalán, que se suma a otras captaciones de la “casa blanca” hacia la próxima temporada, del volante creativo portugués Bernardo Silva, el lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries y el central francés Ibrahim Konaté.

Aparte de esto, las expectativas apuntan al estreno de la Roja en calidad de titular europeo, a todas luces con Unai Simón en portería; Laporte y Cubarsí de centrales; Cucurella y Llorente de laterales.

El mediocampo, con Pedri, Rodri Hernández y Fabián Ruíz, y en ataque, el indiscutible Oyarzabal, escoltado por Ferrán y Baena, a la espera de Lamine y Williams, quienes probablemente tendrán algunos minutos en el segundo tiempo.

España enfrentará luego a Arabia Saudita el 21 de junio y a Uruguay, en Guadalajara el 27. Si como se espera, clasifica como primera de su llave, irá a los dieciseisavos de final el 2 de julio en Los Ángeles, contra el segundo puesto del grupo J (Argentina, Austria, Argelia o Jordania).

En caso de pasar como segunda, jugará el 3 de julio en el Estadio Miami ante la primera su misma serie H.

Sin embargo, la atención mira con el rabillo del ojo a los sucesos hasta el momento del torneo, que dieron una prestación excelente de uno de los anfitriones, Estados Unidos con su 4-1 sobre Paraguay o de la sorpresa de Australia con un 2-0 ante Turkiye.

Para tomarlo muy en consideración, Marruecos en su 1-1 con Brasil y el despliegue de quien todo indica será una de las perlas del certamen, el centrocampista Ayyoub Bouadi, de apenas 18 años.

Tampoco estuvo mal el laborioso Japón, que arrancó in extremis un empate contra unos Países Bajos que parecína muy superiores y terminaron aceptando el 2-2.

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