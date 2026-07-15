Diputados iraníes piden cancelar memorando de entendimiento con EEUU

Un total de 180 diputados iraníes reclamaron hoy la cancelación inmediata del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, tras el anuncio de Washington de poner fin a sus compromisos en virtud del acuerdo.

La agencia iraní Fars informó que los legisladores emitieron una declaración conjunta en la que instaron a las autoridades a adoptar una postura firme y mantener la política exterior trazada por el líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Los diputados acusaron al Gobierno estadounidense de incumplir sus obligaciones y afirmaron que la decisión de Washington obliga a Teherán a declarar oficialmente la terminación del memorando.

La declaración exigió además tomar represalias contra los responsables de los recientes ataques contra territorio iraní y adoptar medidas concretas en ese sentido.

El Parlamento iraní está integrado por 290 miembros, por lo que la petición cuenta con el respaldo de más de la mitad de la Cámara.

Estados Unidos e Irán firmaron en junio de 2026 un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, tras la mediación de Qatar y Pakistán, como paso previo a un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin de la tregua, en medio de una nueva escalada militar entre ambos países.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959