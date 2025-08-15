Israel intensificó ataques contra Gaza, antes de lanzar gran ofensiva

El ejército israelí intensificó sus ataques, tanto aéreos como terrestres, contra barrios en la norteña ciudad de Gaza, como parte de los preparativos para una inminente ofensiva contra la zona, reveló hoy el diario Asharq al Awsat.

Según la fuente, las operaciones en curso indican que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) «comenzaron a implementar su plan para tomar el control» de la urbe, sin anunciarlo oficialmente, tras la decisión del gabinete de seguridad de ese país de reocupar la Franja.

El medio noticioso precisó que los vecindarios de Sabra y Zeitoun están bajo fuego constante en una clara expansión de las operaciones bélicas en la zona.

El jueves los militares iniciaron su avance sobre la calle 8, la principal que une a ambas localidades, subrayó.

El periódico indicó que las FDI en la actualidad están centradas en expulsar a la población de esos barrios, incluso de zonas cercanas al vecindario de Tal al-Hawa, que, advirtió, pronto comenzará a ser vaciado de su población.

Al menos 950 mil palestinos viven o están refugiados en la actualidad en el oeste y el sur de la ciudad de Gaza, detalló la publicación.

Tanto la zona este de la urbe como las localidades y campamentos ubicados más al norte ya están bajo control de las FDI, subrayó.

Asharq al Awsat alertó que en está ocasión en Ejército tiene la intención de expulsarlos a todos, a diferencia de su ofensiva de octubre-noviembre de 2023, cuando «casi medio millón de palestinos permanecieron en el territorio moviéndose de un lugar a otro mientras penetraba las fuerzas israelíes».

Precisamente, el director general de la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, Ismail Al-Thawabta, confirmó este viernes que Zeitoun es «objeto de una feroz y sistemática campaña».

En declaraciones a la agencia de noticias Shehab, Al-Thawabta explicó que el último ataque contra el barrio fue el más brutal.

Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronot reveló que la ofensiva a gran escala como parte del plan de reocupación no comenzará antes del próximo mes debido a la necesidad de movilizar a decenas de miles de reservistas y preparar las maniobras.

Las brigadas castrenses recibieron órdenes de prepararse para la campaña, detalló el periódico.

