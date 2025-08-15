Jóvenes líderes de los Brics y la OCS se reunirán en Kazán

Del 17 al 19 de agosto, la ciudad de Kazán, será la sede del Premio de Jóvenes Líderes de los Brics y la Organización de Cooperación de Shanghái, informó hoy el canal multinacional TVBrics.

Según la comunicación, el concurso internacional, que por tercera ocasión se desarrolla en la capital de la República rusa de Tartarstán, está destinado a descubrir a jóvenes con talento y reconocer la contribución de los jóvenes líderes al desarrollo de ámbitos de importancia social.

Este año participarán en la final representantes de nueve países: India, Irán, Kazajstán, China, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Rusia.

Los participantes serán los ganadores en cinco categorías: «Investigación e innovación del año», «Solución social del año», «Proyecto de diplomacia pública del año», «Iniciativa ecológica del año» y «Joven influenciador de medios del año».

En 2025, aproximadamente 45 personas compitieron por cada lugar en el concurso, y se recibieron más de 450 solicitudes en total. El interés por el premio lo mostraron no solo los países Brics y OCS, sino también otros estados. Los finalistas fueron los autores de proyectos a gran escala: iniciativas mediáticas que promueven la cultura nacional, el turismo y la ciencia; plataformas educativas basadas en la inteligencia artificial; desarrollos en el ámbito de las altas tecnologías, incluidos sistemas de diagnóstico precoz de enfermedades oncológicas. Igualmente se presentaron ideas y soluciones para la interacción entre personas y drones; innovaciones sociales; programas de diplomacia pública y proyectos ecológicos.

El ganador del último Premio de Jóvenes Líderes de los Brics y la OCS en la categoría «Emprendedor social del año», Madhish Parikh, de la India refirió que esta experiencia le brindó la oportunidad de obtener reconocimiento mundial.

“En este foro pude compartir ideas, comunicarme con personas inspiradoras que buscan el cambio y adquirir nuevas experiencias. Empecé a interesarme aún más por las innovaciones juveniles. Estoy convencido de que la cooperación entre los países Brics y la OCS es clave para construir un futuro mejor», acotó.

El premio está organizado por la Academia de Diplomacia Juvenil con el apoyo del Ministerio de Juventud de la República de Tartarstán, así como del Centro Nacional de Diplomacia Popular de la OCS, la Oficina de Proyectos de Cooperación Juvenil Internacional «Rusia-Brics» y otros.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959