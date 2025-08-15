Tormenta Erin a punto de convertirse en huracán

En su más reciente boletín, el Centro Nacional de Huracanes destacó que Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 28 km/h y se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana.
En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva
cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.
Ubicado a 920 kilómetros de las islas de Sotavento del norte, en la la latitud 17.8 Norte, longitud 54.4 Oeste, el evento hidrometeorológico sigue su rumbo por el Atlántico hacia el oeste-noroeste.
Precisa el reporte que la Tormenta Tropical Erin podrá producir áreas de fuertes lluvias que comienzan el viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas
Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico-