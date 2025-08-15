Tormenta Erin a punto de convertirse en huracán

A 110 kilómetros por hora (km/h) elevó la tormenta tropical Erin la velocidad de sus vientos máximos sostenidos, por lo que los meteorólogos auguran hoy que podría convertirse en el primer huracán de esta temporada.

En su más reciente boletín, el Centro Nacional de Huracanes destacó que Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 28 km/h y se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana.

En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva

cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

Ubicado a 920 kilómetros de las islas de Sotavento del norte, en la la latitud 17.8 Norte, longitud 54.4 Oeste, el evento hidrometeorológico sigue su rumbo por el Atlántico hacia el oeste-noroeste.

Precisa el reporte que la Tormenta Tropical Erin podrá producir áreas de fuertes lluvias que comienzan el viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas

Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico-

