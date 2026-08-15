Múltiples actividades para las familias en Cauto Cristo

Como saludo al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz varias instituciones garantizan el disfrute de las familias cautocristenses con atractivas propuestas.

Anabel Silveira Álvarez, Jefa del Puesto de mando del verano a nivel municipal destacó la organización del programa.

” El municipio de Cauto Cristo, desde la dirección del puesto de mando tiene implementado un programa de participación en saludo a esta fecha tan importante. De conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas, comenzamos desde este miércoles día 12, con caldosa, actividades recreativas, asaltos a instituciones y visitas a sitios históricos.

Hoy comenzamos con una bicicletada, también tenemos una feria con variados productos para las familias, entre ellos, carne, vianda, queso.

Pero desde las nueve de la mañana ya comenzamos con espacio especial para los niños. Piñata, un kake gigante, cinco caldosas, actividades recreativas y de participación. En la comunidad de La Seis también habrá un espacio especial para los niños. Hemos hecho un esfuerzo colectivo para celebrar a gusto el Centenario del Comandante en Jefe y contamos con la colaboración activa tanto de las instituciones como de los Trabajadores por Cuenta Propia”, declaró Silveira Álvarez.

Exposiciones de libros en centros laborales como la Empresa Eléctrica, la sede del Poder Popular y la biblioteca pública están incluidos en el programa.

La socialización de conocimientos referidos a la vida y obra de Fidel, consta como valor imprescindible en todos estos escenarios.

Radio Bayamo