“Uno nunca se había sentido tan peón de otro país”: Pablo McKinney sobre la presión de EEUU a República Dominicana

El periodista y comunicador dominicano Pablo McKinney, durante el programa radial matutino A Diario, se refirió a las presiones diplomáticas, la soberanía nacional y las consecuencias directas de las decisiones de Estados Unidos en la región. Cubadebate reproduce sus declaraciones:

“Uno nunca se había sentido tan peón de otro país”

Lo cierto es que uno nunca se había sentido tan peón de otro país. La República Dominicana, yo no sé hasta dónde, hasta qué año tendríamos que retroceder para uno encontrar un momento de tanta humillación. Porque esto de que Estados Unidos nos ordene a nosotros expulsar —no uno ni dos, nueve diplomáticos cubanos con toda su familia, y con siete días para irse de aquí— es una demostración de fuerza de su condición de metrópoli contra un pobre país atrapado en su absoluta dependencia.

Y creo que aquí, en algún área, en algún momento, vamos a tener que sentarnos a conversar los dominicanos qué vamos a hacer con este plan estadounidense de convertirnos en el día a día. Bajo su control hemos estado casi siempre, pero lo que ocurre ahora son cosas como de desvergüenza. A los señores norteamericanos: no hay necesidad, no hay necesidad de ser tan crueles, tan abusadores.

El país no merece humillaciones de este tipo. ¿Qué carajo puede estar haciendo la diplomacia cubana aquí en un momento en que ellos han cercado a Cuba de manera tal que hasta el turismo español y europeo jalaron a las empresas hoteleras españolas y las combinaron a salir de Cuba? Entonces ya vimos un bloqueo hace 80 años. No, no, no…

Es que, además, ni Irán, ni China, ni Rusia pueden enviar combustible. Entonces, como no hay combustible, hay apagones. Los apagones son un drama.

Entonces dicen: “Mira qué maldita sociedad. Mira cómo están viviendo los cubanos: ¡no tienen ni electricidad!” Pero, azaroso, ¿cómo van a tener electricidad si tú tienes un bloqueo para que no puedan recibir petróleo para que tengan electricidad?

Pero, señor imperialismo, este país es suyo, pero trátenos con un mínimo respeto, un mínimo respeto.

Cubadebate