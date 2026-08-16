Dan a conocer en Granma programa de actividades por el 66 aniversario de la FMC

El extenso programa de actividades que se desarrollará en Granma por el aniversario 66 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el próximo 23 de agosto, se dio a conocer en conferencia de prensa, efectuada en la sede provincial de la organización en Bayamo.

Marielena Hechavarría Carralero, secretaria general de la FMC en Granma, dijo que la celebración de la importante efeméride tiene este año una connotación diferente, condicionada por la compleja situación que vive el país.

No obstante, aseguró que será otro triunfo de las mujeres granmenses, que han dado muestras de resistencia y participación masiva en diferentes tareas de la Revolución como la evidenciada durante el Primero de Mayo, las acciones por el 26 de julio, el centenario de Fidel y otras metas laborales, sociales y comunitarias.

Precisó la directiva que las actividades centrales por la efeméride tendrán como escenario el municipio de Cauto Cristo y el acto provincial será en en la Plaza de la Juventud de ese territorio el día 20.

Allí también se desarrollarán otras actividades políticas, culturales,deportivas, recreativas y comunitarias durante esa jornada.

Añadió que para el día 18 está concebida la ceremonia de condecoraciones en el Teatro Bayamo, en la que se otorgará la Distinción 23 de Agosto a destacadas federadas y varias dirigentes de la organización recibirán estímulo por los 15, 20 y 25 años de trabajo ininterrumpido en la FMC.

Asimismo, explicó que durante las próximas jornadas se estarán realizando los actos municipales por el 23 de agosto en todos los territorios.

Ponderó la importancia de las concentraciones en los municipios de Bayamo y Jiguaní, el día 19 de agosto, territorios donde las federadas avanzan en el cumplimiento de sus tareas y compromisos emulativos.

En la jornada del día 21 tendrá lugar un trabajo voluntario masivo en todos los municipios y las actividades centrales de esta actividad se efectuarán en Bartolomé Masó.

Además, se realizará una bicicletada, organizada por los jóvenes y los trabajadores del sector del deporte y otros organismos, como muestra de reconocimiento a las federadas y su organización.

Precisó que la bicicletada iniciará en el parque de Jiguaní y se extenderá hasta la comunidad de El Guao, donde se efectuarán variadas iniciativas para homenajear las mujeres.

Otra actividad significativa será el propio día 23 en la comunidad de San Pablo de Yao, en la Sierra Maestra, donde se exhibirá un documental, con realización de la Televisión Serrana, el que evidencia el quehacer de las féminas en las serranías.

Ese mismo día se realizará el acto municipal por la efemérides en el municipio de Buey Arriba.

Otro novedad será el compromiso de las federadas bayameses para convertirse en un referente de la labor integral de su organización en el país.

Cisneros Ferrer refirió que el territorio cuenta con las potencialidades para lograr ese éxito, para el cual ya se encaminan acciones políticas, ideológicas, comunicativas, educativas y preventivas, sociales y comunitarias.

Radio Bayamo