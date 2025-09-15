Comienza en Cuba jornada de solidaridad con Puerto Rico

La jornada de solidaridad con Puerto Rico, desarrollada cada año en Cuba, comienza hoy aquí con la participación del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, informó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Durante una semana se realizarán varias actividades, incluida la apertura en la sede del ICAP de una exposición acerca del luchador Filiberto Ojeda Ríos, asesinado hace 20 años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el municipio de Hormigueros,

Además, se conmemorará el aniversario 50 de la Primera Conferencia Internacional por la Independencia de Puerto Rico, efectuada en Cuba por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro (líder de la Revolución cubana).

También el aniversario 157 del Grito de Lares (23 de septiembre de 1868) fecha de la independencia puertorriqueña de España.

Según divulgó el Instituto, la Jornada está dedicada al aniversario 15 de la desaparición física del líder de la causa boricua Juan Mari Bras, fundador junto a Fidel Castro de la Misión de Puerto Rico en Cuba, primera y única embajada puertorriqueña, surgida en 1966.

El programa incluye ofrendas florales al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y al Padre de la Patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances, en los parques Central y de la Fraternidad de La Habana, en ese orden.

Prevé, asimismo, visitas al Centro Fidel Castro, en La Habana, y a la Escuela Pedro Albizu Campo, en Unión de Reyes, de la occidental provincia de Matanzas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959