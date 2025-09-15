Sanz irá al repechaje por bronce en Mundial de Luchas

La luchadora cubana Yaynelis Sanz Verdecía (55 kilogramos) conserva sus opciones de medalla en el Campeonato Mundial de Luchas de Zagreb 2025, tras ser arrastrada al repechaje luego de que la rusa Ekaterina Verbina, su verdugo en cuartos de final (4-6), avanzara a la final del peso.

Foto: Tomada del sitio web de la Federación Internacional de Luchas

Ernesto Arturo Santana

Sanz Verdecia tendrá un combate decisivo este martes a las 5:42 a.m. (hora de Cuba), según indica el sitio web de la Federación Internacional de Luchas, frente a la representante austríaca Oleksandra Kogut.

Una victoria clasificaría a la doble campeona panamericana junior de Cali Valle 2021 y Asunción 2025 para la pelea por una de las preseas de bronce de la división.

Antes, la granmense, campeona en el Panamericano de Mayores de Monterrey 2025, eliminó en octavos a la alemana Amory Andrich con tanteadores de seis a cero.

Por otro lado, las demás luchadoras cubanas ya conocen sus rivales en sus debuts, la medallista olímpica Milaimis Marín (76 kg) comenzará ante la bielorrusa Anastasiya Zimiankova, subcampeona europea en 2025.

En los 53 kg, la camagüeyana Laura Herin enfrentará desde el primer momento a un rival de élite: la ecuatoriana Lucía Yépez, subcampeona olímpica en París 2024.

