El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez al año siguiente.

La democracia no se limita a acudir a las urnas. En 2026, el Día Internacional de la Democracia pone el foco en la importancia de crear espacios en los que las personas puedan participar de forma real en las decisiones que afectan a sus vidas.

El lema “Cuando cada voz cuenta, la democracia cumple” reivindica el valor del diálogo, la colaboración y la participación de ciudadanos con diferentes perspectivas para construir sociedades más inclusivas y representativas.

En un contexto marcado por la división, la pérdida de confianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones, Naciones Unidas destaca la democracia deliberativa como una vía para fortalecer la participación y recuperar la confianza.

Iniciativas como las asambleas ciudadanas permiten reunir diferentes voces y experiencias para enriquecer la toma de decisiones y avanzar hacia sistemas de gobierno más receptivos, responsables y eficaces.

La Demajagua